مواطن استرالي مختطف في اليمن يظهر في مقطع فيديو يطالب حكومته بالاسراع في تلبية مطالب خاطفية

ظهر المواطن الاسترالي المخطوف في اليمن، كريغ ماكليستر، في مقطع فيديو مدته 12 ثانية، مطالبا حكومته بتلبية مطالب خاطفيه.

و بحسب موقع “سايت” الأمريكي المتخصص برصد مواقع التنظيمات المتشددة، ظهر التسجيل الثلاثاء 10 يناير/كانون ثان 2017، في احد المواقع التي يتابعهاز

و ظهر ماكليستر في الفيديو و هو يقرأ بياناً، فيما كان سلاح كلاشنكوف موجه إلى رأسه.

و قال ماكليستر أن خاطفيه سيقتلونه إذا لم تتم تلبية مطالبهم التي لم يحددها في مقطع الفيديو القصير.

و خطف ماكليستر في شهر سبتمبر/أيلول 2016، من العاصمة صنعاء، و نقل إلى مكان مجهول من قبل خاطفيه.

و لم تعلن أي جهة تبنيها لخطف المواطن الاسترالي، الذي ظهر في مقطع فيديو بث في شهر أكتوبر/تشرين أول 2016، و ذكر فيه أنه كان يعمل مدرب لكرة القدم، مشيرة إلى أن خاطفيه يطلبون مالاً مقابل اطلاق سراحه.

و قالت وسائل إعلام استرالية، إن ماكليستر عمل مدرباً للشبان دون 16 عاماً لفريق كرة قدم في العاصمة اليمنية صنعاء لمدة عامين، كما عمل مدرباً لمدة أربع سنوات في مدينة تعز، جنوب غرب اليمن.

المصدر : صحف

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